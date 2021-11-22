РИАМО - 22 ноя. 21 ноября на 76-ом году жизни после продолжительной болезни умерла актриса театра и кино Нина Русланова. Последние десять дней женщина провела в больнице, куда попала с коронавирусом.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. В 1960-м она окончила строительное училище по специальности «штукатур», а затем поступила в Харьковский театральный институт. Спустя два года Русланова уехала в Москву, где стала студенткой Щукинского училища.

После окончания вуза Русланова начала играть в Театре имени Евгения Вахтангова. Также актриса работала в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского и Московском драматическом театре имени Рубена Симонова.

Нина Русланова впервые снялась в кино в 1967 году: она сыграла Надежду в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи», а ее партнером по площадке стал Владимир Высоцкий.

Всего на счету актрисы около 150 кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце», «Афоня», «Зимняя вишня». Также Русланова появлялась и в российских сериалах «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Участок».

В 1982 году Нина Русланова получила звание народной артистки РСФСР, а в 1998-м — народной артистки России. Русланова — обладательница премий «Ника», «Золотой орел», «Чайка», а также Гран-при Академии искусств Франции, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.