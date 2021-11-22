РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Огнеборцы ликвидировали возгорание в жилом доме деревни Федюково в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС 21 ноября в 14:24 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: деревня Федюково, улица Центральная, дом №44.

Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в 16:16.

К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 человек.