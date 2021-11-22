РИАМО - 22 ноя. В столице и Подмосковье в начале недели ожидается похолодание, ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. К выходным морозы сменятся потеплением, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«В начале недели погода будет с переменной облачностью и без осадков. Температура будет достаточно низкой», - сказал Синенков.

Он добавил, что в Москве днем будет от 0 до минус 2 градусов, в ночные часы – от минус 5 до минус 7 градусов. В Подмосковье днем температура воздуха составит порядка минус 1 - минус 3 градусов, ночью – до минус 9 градусов.

Синоптик отметил, что в среду из-за влияния теплого атмосферного фронта погода изменится. Во второй половине недели потеплеет до 0 градусов, осадки будут идти в виде мокрого снега. В выходные температура вновь повысится до положительных значений. ​

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