РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Временно исполняющий главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте поздравил сотрудников Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником.

Руководитель муниципалитета написал, что работа Федеральной налоговой службы играет стратегически важную роль, обеспечивая экономическую безопасность страны и, в том числе, реализацию государственных, региональных и муниципальных программ.

«В нашем округе объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней имеет положительную динамику, и в этом огромная заслуга именно работников налоговой сферы. Сервисы ФНС становятся удобнее, прозрачнее и доступнее, позволяя налогоплательщикам экономить время и силы. Всех сотрудников ФНС РФ поздравляю с праздником, желаю здоровья, успехов и благополучия», - отметил Волков.