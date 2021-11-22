РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. В подмосковной Балашихе около 2 месяцев ищут мужчину, местонахождение которого неизвестно с 27 сентября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 51-летний Сергей Шотаевич Илуридзе, городской округ Балашиха. С 27 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что он был одет, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.