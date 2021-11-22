В ближайшие годы улично-дорожную сеть (УДС) Москвы ожидает масштабное обновление: в городе планируют построить около 300 километров новых дорог, завершить строительство всех хорд, а также реконструировать 22 развязки на МКАД. Обновление ждет и дороги Подмосковья, где запустят платный участок трассы Москва — Казань. Какие ключевые транспортные проекты в столичном регионе планируют реализовать до 2024 года, читайте в материале РИАМО.
300 километров новых дорог
По данным столичной мэрии, за предыдущие 11 лет в Москве построили и реконструировали более 1000 километров дорог, что фактически составило 16-18% от всей улично-дорожной сети, существовавшей в городе к 2010 году. В частности, столица получила более 300 крупных искусственных сооружений и большое количество внеуличных пешеходных переходов. В ближайшие годы эта работа будет продолжена.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, до конца 2023 года в Москве планируют построить около 300 километров дорог. В городе будут действовать 24 вылетные магистрали, при этом шесть из них — построенные «с нуля». «Они (магистрали — прим. ред.) ведут из центра города «на вылет» и переходят в скоростные трассы к другим городам», — отметил Собянин.
Градоначальник также рассказал, что некоторые магистрали дублируют крупные столичные шоссе, тем самым предоставляя водителям альтернативные маршруты и разгружая трафик на городских дорогах. В качестве примеров мэр Москвы привел строящиеся дублеры Люблинской улицы и Кутузовского проспекта.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2022-2024 годы планируют направить на развитие транспортной инфраструктуры.
Как отметил Бочкарев, в 2022-2024 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию 89 крупных искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад, развязок, мостов, а также свыше 50 внеуличных пешеходных переходов. В свою очередь в Новой Москве построят семь крупных искусственных сооружений, а также два пешеходных перехода.
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Новые хорды и реконструкция развязок на МКАД
Важным этапом развития улично-дорожной сети в Москве в 2023 году должно стать завершение строительства всех хорд — по словам мэра столицы Сергея Собянина, они станут «главным каркасом» улично-дорожной сети мегаполиса. При этом в нынешнем году специалисты уже соединили Северо-Восточную и Северо-Западную хордовые магистрали. Это событие произошло на девять месяцев раньше срока и должно улучшить транспортное обслуживание более 730 тысяч жителей столичных районов.
Он добавил, что эффект от соединения дорог москвичи почувствуют, когда Северо-Восточную хорду полностью достроят.
Второе важное событие, которое состоится до конца 2023 года, — реконструкция 22 развязок на МКАД. Как ранее отметил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, реконструкция и строительство развязок на МКАД являются приоритетными задачами в развитии столичной транспортной системы.
Он добавил, что эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Все это увеличивает их пропускную способность, а также обеспечивает полноценную связь транспортной инфраструктуры столицы и области.
Сегодня в стадии строительства уже находятся четыре развязки на МКАД. Речь идет об объектах на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотня. Загрутдинов напомнил, что последняя развязка улучшит ситуацию на одном из самых загруженных участков на МКАД и обеспечит выезд на него с Южной рокады.
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В Казнь с ветерком
Впрочем, в ближайшем будущем большие перемены ожидают улично-дорожную сеть не только Москвы, но и Подмосковья. В конце 2023 года в Московской области запустят платный участок трассы Москва — Казань, об этом в конце октября рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. «У тебя будет альтернатива — или по Горьковскому ползти, или лететь с другой скоростью по платной трассе Москва — Казань», — сообщил Воробьев.
Он добавил, что в Подмосковье также идут работы по строительству двух хорд в районах с высокой плотностью населения.
Воробьев уточнил, что в Подмосковье также назрел вопрос по созданию дублера Егорьевского шоссе.
«Оно безнадежно устарело. Там две полосы, самая высокая аварийность. И мы начинаем, соответственно, реализацию концессии. Это порядка 30 километров дублера Егорьевского шоссе», — подчеркнул губернатор. По его словам, также президент России Владимир Путин поддержал строительство эстакады на ЦКАД, которая упростит передвижение для жителей Одинцовского округа.
При этом строительство дорожно-транспортных объектов в Подмосковье останавливать не будут, несмотря на вводимые ограничения из-за пандемии COVID-19.
В настоящее время в Московской области работы ведут на 28 дорожных объектах. На 13 из них движение откроют уже в этом году. В их числе — автодорога Шереметьево-1 — Шереметьево-2, трассы М-1 «Беларусь» и М-5 «Урал».
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Проблемы с историей
Как говорят эксперты, опрошенные РИАМО, сегодня Москва продолжает решать вопросы и проблемы, истоки которых — как в истории развития столицы, так и в выборе приоритетов развития в 30-70-х годах XX века. По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, выбор радиально-кольцевой планировки и акцент на развитие общественного транспорта в социалистическом городе предопределили недостаток дорожной сети и парковочного пространства, который стал абсолютно очевиден к середине 90-х.
«Реконструкция МКАД и строительство ТТК ситуацию не разрешили, планировалось строительство Четвертого кольца, от которого отказались в пользу хордовых магистралей», — объясняет эксперт. Именно поэтому развитие улично-дорожной сети является важнейшим направлением для столичного региона, говорит глава Мещанского муниципального округа Москвы Александр Закускин.
По словам специалистов, на сегодняшний день в улично-дорожной сети Москвы есть давние проблемы: к примеру, постоянные заторы на Щелковском и Егорьевском шоссе. В то же время, указывает Александр Цыганов, в городе постоянно формируются новые центры притяжения, которые, в свою очередь, начинают генерировать пробки. Пример тому — съезд с МКАД на паркинг рынка «Садовод», где часто возникают заторы на несколько километров.
«Поэтому необходимо комплексное решение, учитывающее особенности трафика, а не только точеная реконструкция «узких» мест, которые просто могут сместиться на пару сотен метров и продолжить мешать», — утверждает собеседник РИАМО.
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Зимние перспективы
Впрочем, у масштабных планов столичных властей по обновлению городской УДС есть и обратная сторона. Как говорит Марина Лашкевич, пока в Москве идут строительные работы, пробки на уже существующих дорогах неизбежно увеличатся в разы, при этом еще больше ситуацию усугубит наступающий зимний период. Между тем в Подмосковье и Новой Москве вводят в эксплуатацию все больше жилых объектов.
По мнению Лашкевич, дополнительным плюсом для пассажиров станут перехватывающие парковки рядом со станциями МЦД.
Пока же, считает специалист, хорды — оптимальное решение транспортных проблем столицы: они нужны городу и при этом «не настолько критичны» для сообщения между Москвой и областью в часы пик.
«Очень кстати будет хорда в Мытищах, ведь Ярославское шоссе — одно из самых загруженных, но при этом имеет малое количество полос», — говорит Лашкевич. Согласен с ней и Александр Цыганов: по мнению эксперта, хорды уже сегодня существенно облегчают передвижение по городу — к примеру, водителям стало значительно легче добраться от шоссе Энтузиастов до Ярославского шоссе. Реконструкция развязок на МКАД также призвана снизить вероятность пересечения потоков и замедления движения.
«Одно из важных решений последнего времени — строительство ЦКАД: эта дорога должна отвести транзитные потоки от МКАД и Москвы, а также сформировать удобный объезд мегаполиса», — отмечает Цыганов.
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Споткнулись о светофоры
По мнению Александра Цыганова, в ходе работ по развитию УДС в столице важно повысить уровень координации между Москвой и областью. Это позволит избежать образования пробок на въездах и выездах из города из-за сужения потоков или пересечения нескольких.
«Например, реконструкция Можайского шоссе в Москве проведена, построена эстакада, но в области Можайское шоссе достаточно узкое, идет реконструкция Минского шоссе, продолжает строиться жилье вдоль этой дороги», — приводит пример эксперт. Кроме того, отмечает Цыганов, важно учитывать и интересы жителей, которые не всегда довольны масштабными строительными работами рядом с их домами.
В свою очередь Марина Лашкевич указывает на то, что необходимо не просто строить дороги, но и системно улучшать организацию движения. В качестве примера она приводит Егорьевское шоссе, где светофоры в Люберцах горят красным светом по три минуты, а зеленым — по 30 секунд, что неизбежно провоцирует пробки.
Что касается плюсов планов развития УДС в столичном регионе, то к ним Александр Закускин относит баланс между развитием как платных, так и обычных дорог. «С одной стороны, строятся и развиваются новые бесплатные дороги, с другой — в регионе активно развиваются концессионные соглашения», — отмечает Закускин.
Как говорит эксперт, помимо уже обозначенных планов по развитию УДС, властям Москвы и Подмосковья в перспективе предстоит завершить целый ряд других важных транспортных проектов. Это, в частности, реконструкция шоссе Энтузиастов и Дмитровского шоссе в пределах Москвы, а также Новорязанского шоссе в области, увеличение до 80 километров в час скорости движения на реконструируемом участке шоссе Энтузиастов в Балашихе и завершение реконструкции Ярославского шоссе до ЦКАД.
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