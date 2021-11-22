В ближайшие годы улично-дорожную сеть (УДС) Москвы ожидает масштабное обновление: в городе планируют построить около 300 километров новых дорог, завершить строительство всех хорд, а также реконструировать 22 развязки на МКАД. Обновление ждет и дороги Подмосковья, где запустят платный участок трассы Москва — Казань. Какие ключевые транспортные проекты в столичном регионе планируют реализовать до 2024 года, читайте в материале РИАМО.

300 километров новых дорог

сайт мэра Москвы

По данным столичной мэрии, за предыдущие 11 лет в Москве построили и реконструировали более 1000 километров дорог, что фактически составило 16-18% от всей улично-дорожной сети, существовавшей в городе к 2010 году. В частности, столица получила более 300 крупных искусственных сооружений и большое количество внеуличных пешеходных переходов. В ближайшие годы эта работа будет продолжена.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, до конца 2023 года в Москве планируют построить около 300 километров дорог. В городе будут действовать 24 вылетные магистрали, при этом шесть из них — построенные «с нуля». «Они (магистрали — прим. ред.) ведут из центра города «на вылет» и переходят в скоростные трассы к другим городам», — отметил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что некоторые магистрали дублируют крупные столичные шоссе, тем самым предоставляя водителям альтернативные маршруты и разгружая трафик на городских дорогах. В качестве примеров мэр Москвы привел строящиеся дублеры Люблинской улицы и Кутузовского проспекта.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2022-2024 годы планируют направить на развитие транспортной инфраструктуры.

«Примерно две трети бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей», — заявил он.

Как отметил Бочкарев, в 2022-2024 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию 89 крупных искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад, развязок, мостов, а также свыше 50 внеуличных пешеходных переходов. В свою очередь в Новой Москве построят семь крупных искусственных сооружений, а также два пешеходных перехода.

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Новые хорды и реконструкция развязок на МКАД

Важным этапом развития улично-дорожной сети в Москве в 2023 году должно стать завершение строительства всех хорд — по словам мэра столицы Сергея Собянина, они станут «главным каркасом» улично-дорожной сети мегаполиса. При этом в нынешнем году специалисты уже соединили Северо-Восточную и Северо-Западную хордовые магистрали. Это событие произошло на девять месяцев раньше срока и должно улучшить транспортное обслуживание более 730 тысяч жителей столичных районов.

«Соединение двух хорд не такая уж и простая задача — это два моста, два путепровода, это подъезды, эстакады. Оно дает сразу синергию, когда две магистрали дают возможность пересекать их и переходить с одного направления на другое», — заявил Собянин журналистам.

Он добавил, что эффект от соединения дорог москвичи почувствуют, когда Северо-Восточную хорду полностью достроят. ​

Второе важное событие, которое состоится до конца 2023 года, — реконструкция 22 развязок на МКАД. Как ранее отметил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, реконструкция и строительство развязок на МКАД являются приоритетными задачами в развитии столичной транспортной системы.

«Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Все это увеличивает их пропускную способность, а также обеспечивает полноценную связь транспортной инфраструктуры столицы и области.

Сегодня в стадии строительства уже находятся четыре развязки на МКАД. Речь идет об объектах на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотня. Загрутдинов напомнил, что последняя развязка улучшит ситуацию на одном из самых загруженных участков на МКАД и обеспечит выезд на него с Южной рокады.

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В Казнь с ветерком

Министерство Инвестиций и инноваций Московской области

Впрочем, в ближайшем будущем большие перемены ожидают улично-дорожную сеть не только Москвы, но и Подмосковья. В конце 2023 года в Московской области запустят платный участок трассы Москва — Казань, об этом в конце октября рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. «У тебя будет альтернатива — или по Горьковскому ползти, или лететь с другой скоростью по платной трассе Москва — Казань», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье также идут работы по строительству двух хорд в районах с высокой плотностью населения.

«Еще мы делаем две хорды. Это там, где Пироговка, Мытищи, и там, где Лыткарино, Ленинский район. Там очень тяжелая ситуация и очень высокая плотность населения», — отметил губернатор.

Воробьев уточнил, что в Подмосковье также назрел вопрос по созданию дублера Егорьевского шоссе.

«Оно безнадежно устарело. Там две полосы, самая высокая аварийность. И мы начинаем, соответственно, реализацию концессии. Это порядка 30 километров дублера Егорьевского шоссе», — подчеркнул губернатор. По его словам, также президент России Владимир Путин поддержал строительство эстакады на ЦКАД, которая упростит передвижение для жителей Одинцовского округа.

«Это самая кричащая проблема по ЦКАД, чтобы он был бессветофорным. Соответственно, Владимир Владимирович поддержал, и эта эстакада будет», — заключил губернатор.

При этом строительство дорожно-транспортных объектов в Подмосковье останавливать не будут, несмотря на вводимые ограничения из-за пандемии COVID-19.

В настоящее время в Московской области работы ведут на 28 дорожных объектах. На 13 из них движение откроют уже в этом году. В их числе — автодорога Шереметьево-1 — Шереметьево-2, трассы М-1 «Беларусь» и М-5 «Урал».

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Проблемы с историей

Как говорят эксперты, опрошенные РИАМО, сегодня Москва продолжает решать вопросы и проблемы, истоки которых — как в истории развития столицы, так и в выборе приоритетов развития в 30-70-х годах XX века. По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, выбор радиально-кольцевой планировки и акцент на развитие общественного транспорта в социалистическом городе предопределили недостаток дорожной сети и парковочного пространства, который стал абсолютно очевиден к середине 90-х.

«Реконструкция МКАД и строительство ТТК ситуацию не разрешили, планировалось строительство Четвертого кольца, от которого отказались в пользу хордовых магистралей», — объясняет эксперт. Именно поэтому развитие улично-дорожной сети является важнейшим направлением для столичного региона, говорит глава Мещанского муниципального округа Москвы Александр Закускин.

«Пробки — бич столицы и ее жителей. Перемещаться по городу спокойно можно разве что ночью и ранним утром. В этом ракурсе и с учетом темпов постройки жилья планы столичных властей логичны, необходимы и нужны уже очень давно», — считает ведущий эксперт по продаже недвижимости BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

По словам специалистов, на сегодняшний день в улично-дорожной сети Москвы есть давние проблемы: к примеру, постоянные заторы на Щелковском и Егорьевском шоссе. В то же время, указывает Александр Цыганов, в городе постоянно формируются новые центры притяжения, которые, в свою очередь, начинают генерировать пробки. Пример тому — съезд с МКАД на паркинг рынка «Садовод», где часто возникают заторы на несколько километров.

«Поэтому необходимо комплексное решение, учитывающее особенности трафика, а не только точеная реконструкция «узких» мест, которые просто могут сместиться на пару сотен метров и продолжить мешать», — утверждает собеседник РИАМО.

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Зимние перспективы

Впрочем, у масштабных планов столичных властей по обновлению городской УДС есть и обратная сторона. Как говорит Марина Лашкевич, пока в Москве идут строительные работы, пробки на уже существующих дорогах неизбежно увеличатся в разы, при этом еще больше ситуацию усугубит наступающий зимний период. Между тем в Подмосковье и Новой Москве вводят в эксплуатацию все больше жилых объектов.

«Поэтому я бы не стала спешить с масштабной реконструкцией до введения МЦД-3 и МЦД-4, которые как раз покроют Горьковское и Рязанское направление (Егорьевское шоссе). Тогда люди смогут добираться до работы на удобных «Ласточках», — говорит собеседница РИАМО.

По мнению Лашкевич, дополнительным плюсом для пассажиров станут перехватывающие парковки рядом со станциями МЦД.

Пока же, считает специалист, хорды — оптимальное решение транспортных проблем столицы: они нужны городу и при этом «не настолько критичны» для сообщения между Москвой и областью в часы пик.

«Очень кстати будет хорда в Мытищах, ведь Ярославское шоссе — одно из самых загруженных, но при этом имеет малое количество полос», — говорит Лашкевич. Согласен с ней и Александр Цыганов: по мнению эксперта, хорды уже сегодня существенно облегчают передвижение по городу — к примеру, водителям стало значительно легче добраться от шоссе Энтузиастов до Ярославского шоссе. Реконструкция развязок на МКАД также призвана снизить вероятность пересечения потоков и замедления движения.

«Одно из важных решений последнего времени — строительство ЦКАД: эта дорога должна отвести транзитные потоки от МКАД и Москвы, а также сформировать удобный объезд мегаполиса», — отмечает Цыганов.

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Споткнулись о светофоры

По мнению Александра Цыганова, в ходе работ по развитию УДС в столице важно повысить уровень координации между Москвой и областью. Это позволит избежать образования пробок на въездах и выездах из города из-за сужения потоков или пересечения нескольких.

«Например, реконструкция Можайского шоссе в Москве проведена, построена эстакада, но в области Можайское шоссе достаточно узкое, идет реконструкция Минского шоссе, продолжает строиться жилье вдоль этой дороги», — приводит пример эксперт. Кроме того, отмечает Цыганов, важно учитывать и интересы жителей, которые не всегда довольны масштабными строительными работами рядом с их домами.

«Жители жалуются на повышение шума и ухудшение экологии, недостаточный уровень взаимодействия с общественностью и случаи игнорирования требований собственников недвижимости», — объясняет собеседник РИАМО.

В свою очередь Марина Лашкевич указывает на то, что необходимо не просто строить дороги, но и системно улучшать организацию движения. В качестве примера она приводит Егорьевское шоссе, где светофоры в Люберцах горят красным светом по три минуты, а зеленым — по 30 секунд, что неизбежно провоцирует пробки.

Что касается плюсов планов развития УДС в столичном регионе, то к ним Александр Закускин относит баланс между развитием как платных, так и обычных дорог. «С одной стороны, строятся и развиваются новые бесплатные дороги, с другой — в регионе активно развиваются концессионные соглашения», — отмечает Закускин.

Как говорит эксперт, помимо уже обозначенных планов по развитию УДС, властям Москвы и Подмосковья в перспективе предстоит завершить целый ряд других важных транспортных проектов. Это, в частности, реконструкция шоссе Энтузиастов и Дмитровского шоссе в пределах Москвы, а также Новорязанского шоссе в области, увеличение до 80 километров в час скорости движения на реконструируемом участке шоссе Энтузиастов в Балашихе и завершение реконструкции Ярославского шоссе до ЦКАД.

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