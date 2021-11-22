РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В городском округе Люберцы в понедельник восемь жителей получили ключи от квартир, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Вручение состоялось в рамках губернаторской программы по предоставлению жилья детям-сиротам.

В текущем году планируется передать еще 33 ключа. В настоящий момент 15 квартир находятся на стадии оформления.

«Счастья, уюта в ваших домах, тепла, благополучия и самые лучшие пожелания», — сказал Ружицкий.