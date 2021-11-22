РИАМО - 22 ноя. Более 50% дорожных аварий с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Реже всего такие ДТП происходят с 3 до 6 часов утра, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пик аварийности отмечается с 18:00 до 21:00, именно в этот период на дороге фиксируется высокая интенсивность движения. Кроме того, в зимнее время к 18 часам в городе темнеет, и пешеходов сложнее увидеть.

Специалисты ГИБДД Москвы напоминают, что пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы. Особенно внимательными следует быть на пешеходных переходах, это касается и автомобилистов.

За 10 месяцев 2021 года в Москве произошло 6947 ДТП, в которых погибли 283 человека и 7900 получили травмы.