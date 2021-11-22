РИАМО - 22 ноя. Сотрудники МУ МВД России «Раменское» при поддержке Росгвардии задержали 3 подозреваемых в совершении грабежа денежных средств из кассы пункта приема металла в деревне Чулково, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, злоумышленники проникли на территорию пункта на автомобиле под видом клиентов.

«Причинив телесные повреждения сотруднику организации и угрожая ему пистолетом, правонарушители попытались похитить денежные средства из кассы. Не сумев завершить преступление, они скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Андрей Пышкин.

Во время обысков в жилищах подозреваемых было обнаружено и изъято оружие, его отправили на экспертизу.

Раменский городской суд отправил подозреваемых под арест. Расследование продолжается.