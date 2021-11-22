РИАМО - 22 ноя. Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Площадку для мероприятия планируется построить на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта Внуково, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Окончательное решение еще предстоит принять. Но очевидно, что старые площадки – ВДНХ, «Сокольники» или «Экспоцентр» – для этой цели не подходят. В предварительном плане экспокомплекс планируется построить на свободной территории в новой Москве», - рассказал Собянин в своем личном блоге.

После завершения выставки площадку можно будет использовать для организации крупных выставок, конгрессов, форумов и концертов, а также в качестве большого парка.

За право провести у себя ЭКСПО-2030 Москва соперничает с Пусаном (Южная Корея), Римом (Италия), Одессой (Украина) и Эр-Риядом (Саудовская Аравия).