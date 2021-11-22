РИАМО - 22 ноя. Мосгордума готова рассмотреть вопрос установки памятной таблички в столице в честь народной артистки России Нины Руслановой, сообщил РИАМО председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет.

«Яркая и неповторимая актриса. Человек с очень непростой судьбой. Она непохожа ни на кого и сыграла столько ролей, которые помнит и любит зритель и будут продолжать помнить. На доме, где она жила, должна появиться табличка. Она постоянно переезжала из одной квартиры в другую, тут важно понять, на каком из домов должна появиться табличка, но это в первую очередь решение за семьей», - сказал Герасимов.

Русланова родилась в 1945 году. Она закончила Театральное училище имени Щукина, играла в Театре имени Вахтангова, Театре имени Маяковского, Театре имени Рубена Симонова.

Она запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!» и других. Артистка неоднократно получала премии и награды, в том числе премию «Чайка» за лучшую женскую роль в картине «Путем взаимной переписки» и Гран-при Академии искусств Франции.

В последнее время Русланова много болела.