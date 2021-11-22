РИАМО - 22 ноя. В столице работают 53 круглогодичные ярмарки, свою продукцию на них привозят фермеры из более чем 40 регионов страны, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

У жителей столицы всегда есть возможность купить качественную продукцию российского производства на межрегиональных ярмарках в мегаполисе. На сегодняшний день ярмарки являются не просто продуктовыми точками города, а новыми центрами притяжения. Покупку продуктов на них можно совместить с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе.

В 2016 году в городе работали только две круглогодичные ярмарки, а сейчас их число выросло до 53. Они рассчитаны на 1166 торговых мест. К концу этого года в Москве планируется открыть еще три такие площадки.

«Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На круглогодичных ярмарках можно приобрести продукты из Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и других регионов, перечислила Сергунина.

На ярмарках представлен большой выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий. Каждый день на них реализуют свыше 15 тыс. кг различных товаров.

Ярмарочные павильоны в мегаполисе сделаны в 10 тематиках, среди которых «Крым», «Франция», «Япония», «Ампир», «Средневековый замок», «Купеческий стиль».