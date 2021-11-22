РИАМО - 22 ноя. Поклонники актрисы Нины Руслановой, скончавшейся на 76-м году жизни, вспоминают ее и ее роли. Они отмечают, что из жизни ушла одна из лучших артисток, подарившая зрителям множество запоминающихся образов.

«Вот про таких актрис говорят! Кино и театр, и зрители осиротели!» — написала в Twitter пользователь VALENA RUS.

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Вот про таких актрис говорят! Кино и театр, и зрители-осиротели!

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после долгой болезни, сообщил Союз кинематографистов. pic.twitter.com/vQIVBCBNvv — VALENA RUS (@BAYDAK10) November 22, 2021

Другой пользователь отметил, что уходит из жизни «старая гвардия» кино, а фильмы с их участием остаются в памяти.

«Умерла великая (без тени иронии) актриса Нина Русланова, богиня коротких ролей и ярких характеров. За одну роль в «Собачьем сердце» не жаль всех кинонаград мира. А таких ролей у нее было очень много», — отметил пользователь dekopatop.

Умерла великая (без тени иронии) актриса Нина Русланова, богиня коротких ролей и ярких характеров. За одну роль в "Собачьем сердце" не жаль всех кинонаград мира. А таких ролей у неё было очень много.

Мир её праху pic.twitter.com/V9VYI89HE4 — dekopatop (@dekopatop) November 22, 2021

Леонид Вайлава в Twitter назвал Нину Русланову настоящей актрисой и женщиной на все времена.

«Еще один вот такой рубец на памяти. Ушла Нина Русланова. Совершенно уникальная актриса. Народная, посконная. Многие упрекали в вульгарности, забывая, что (она – ред.) именно такая - и коня на скаку, и в горящую избу. И в сердца миллионов людей (вошла – ред.) — прочно и надолго. Это и есть искусство», — написал пользователь _Flagman_.

Ещё один "вот такой рубец" на памяти. Ушла Нина Русланова. Совершенно уникальная актриса. Народная, посконная. Многие упрекали в вульгарности, забывая, что именно такая - и коня на скаку, и в горящую избу. И в сердца миллионов людей, прочно и надолго. Это и есть искусство. pic.twitter.com/ySVLUP36Wy — Шляпа Челентано (@_Flagman_) November 22, 2021

Другие пользователи также вспомнили о Руслановой как о настоящей «боевой русской женщине».

Сегодня ушла из жизни Нина Ивановна Руслановна-большая,настоящая актриса-Женщина на все времена: умерла Нина Русланова https://t.co/PBw81N33ui — Леонид Вайлава (@VLeonidos) November 22, 2021

Русланова родилась 5 декабря 1945 года. В 1960 году она закончила строительное училище, а потом поступила в Харьковский театральный институт. После 2 лет учебы она поехала в Москву, где закончила Театральное училище имени Щукина. После выпуска Русланова 15 лет играла в Театре имени Вахтангова.

Русланова также играла в Театре имени Маяковского и театре имени Рубена Симонова.

Русланова дебютировала в кино в 1967 году. Она снималась в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война», «Дважды рожденный», «Короткие встречи», сериалах «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Участок», «Жила-была одна баба», «Возвращение Будулая».

В последнее время Русланова болела. Она скончалась 21 ноября.