РИАМО - 22 ноя. Поклонники актрисы Нины Руслановой, скончавшейся на 76-м году жизни, вспоминают ее и ее роли. Они отмечают, что из жизни ушла одна из лучших артисток, подарившая зрителям множество запоминающихся образов.
«Вот про таких актрис говорят! Кино и театр, и зрители осиротели!» — написала в Twitter пользователь VALENA RUS.
💔💔🌹🌹🕯️— VALENA RUS (@BAYDAK10) November 22, 2021
Вот про таких актрис говорят! Кино и театр, и зрители-осиротели!
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после долгой болезни, сообщил Союз кинематографистов. pic.twitter.com/vQIVBCBNvv
Другой пользователь отметил, что уходит из жизни «старая гвардия» кино, а фильмы с их участием остаются в памяти.
«Умерла великая (без тени иронии) актриса Нина Русланова, богиня коротких ролей и ярких характеров. За одну роль в «Собачьем сердце» не жаль всех кинонаград мира. А таких ролей у нее было очень много», — отметил пользователь dekopatop.
Умерла великая (без тени иронии) актриса Нина Русланова, богиня коротких ролей и ярких характеров. За одну роль в "Собачьем сердце" не жаль всех кинонаград мира. А таких ролей у неё было очень много.— dekopatop (@dekopatop) November 22, 2021
Мир её праху pic.twitter.com/V9VYI89HE4
Леонид Вайлава в Twitter назвал Нину Русланову настоящей актрисой и женщиной на все времена.
«Еще один вот такой рубец на памяти. Ушла Нина Русланова. Совершенно уникальная актриса. Народная, посконная. Многие упрекали в вульгарности, забывая, что (она – ред.) именно такая - и коня на скаку, и в горящую избу. И в сердца миллионов людей (вошла – ред.) — прочно и надолго. Это и есть искусство», — написал пользователь _Flagman_.
Ещё один "вот такой рубец" на памяти. Ушла Нина Русланова. Совершенно уникальная актриса. Народная, посконная. Многие упрекали в вульгарности, забывая, что именно такая - и коня на скаку, и в горящую избу. И в сердца миллионов людей, прочно и надолго. Это и есть искусство. pic.twitter.com/ySVLUP36Wy— Шляпа Челентано (@_Flagman_) November 22, 2021
Другие пользователи также вспомнили о Руслановой как о настоящей «боевой русской женщине».
Сегодня ушла из жизни Нина Ивановна Руслановна-большая,настоящая актриса-Женщина на все времена: умерла Нина Русланова https://t.co/PBw81N33ui— Леонид Вайлава (@VLeonidos) November 22, 2021
Русланова родилась 5 декабря 1945 года. В 1960 году она закончила строительное училище, а потом поступила в Харьковский театральный институт. После 2 лет учебы она поехала в Москву, где закончила Театральное училище имени Щукина. После выпуска Русланова 15 лет играла в Театре имени Вахтангова.
Русланова также играла в Театре имени Маяковского и театре имени Рубена Симонова.
Русланова дебютировала в кино в 1967 году. Она снималась в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война», «Дважды рожденный», «Короткие встречи», сериалах «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Участок», «Жила-была одна баба», «Возвращение Будулая».
В последнее время Русланова болела. Она скончалась 21 ноября.
ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ...😥😥😥— Анатолий Курпасов (@kurpasov) November 21, 2021
21 ноября 2021 года, на 76-м году жизни ушла от нас легендарная актриса театра и кино, Народная артистка РФ Нина Ивановна РУСЛАНОВА...
(05.12.1945 - 21.11.2021)
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ... pic.twitter.com/9lJF7UuUY7
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