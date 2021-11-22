РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье и столице до 21 часа 23 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московском регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 21 часа 22 ноября из-за порывов ветра до 15 м/с.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей.

22 ноября в Подмосковье и столице при облачной с прояснениями погоде местами пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по Подмосковью - от минус 5 до 0 градусов. Ожидаются сильные порывы ветра.

23 ноября ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, образуется гололедица. Ночью будет минус 8 – минус 6 градусов, днем — минус 4 – минус 2 градуса.