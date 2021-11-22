РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. В понедельник сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник в 03:12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Керамик, Носовихинское шоссе.

В 03:48 пожар был потушен.

Для тушения пожара привлекались 11 человек и 3 единицы техники.