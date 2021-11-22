РИАМО - 22 ноя. В Морозовской детской больнице количество неродственных трансплантаций костного мозга выросло более чем в 7 раз. В 2021 году в медучреждении сделали 23 таких операции, а в 2019-м – только 3, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Этому способствовал научный грант мэра города, который был выделен на улучшение оказания медпомощи детям с онкологией. Средства гранта идут на поиск, подбор, активацию донора и транспортировку костного мозга.

«Неродственные трансплантации костного мозга составляют 20% от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Данный метод активно используется в тех случаях, когда у пациента нет родственников или они не могут стать донорами.