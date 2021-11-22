РИАМО - 22 ноя. С 2010 года департамент городского имущества выделил некоммерческим организациям 794 объекта общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина столичные власти оказывают НКО всестороннюю, в том числе имущественную поддержку. В период с 2010 по 2021 годы департамент городского имущества предоставил этим организациям 794 объекта нежилого фонда общей площадью 302,2 тысячи квадратных метра. Это помещения и отдельно стоящие здания, расположенные во всех округах столицы», – сообщил заместитель мэра.

Наиболее распространенными направлениями работы социально ориентированных НКО в Москве является поддержка людей в трудной жизненной ситуации, а также образование и просвещение, здравоохранение, культура и искусство, физическая культура и спорт, патриотическое воспитание.