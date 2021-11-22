РИАМО - 22 ноя. Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-курс «Ключевые soft-навыки руководителя в бизнесе», посвященный руководству бизнесом с помощью soft skills. Пройти курс можно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К soft skills относятся такие умения, как ведение переговоров, выступление перед публикой, критическое мышление, выстраивание деловых и личных отношений и т. д. Первое занятие пройдет 23 ноября.

«На занятиях участники узнают о последних трендах в бизнес-администрировании, а также отработают навыки эффективного лидера, продавца и коммуникатора. Благодаря полученным знаниям они смогут сплотить своих подчиненных, чтобы совместными усилиями расширить общее дело», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках курса состоятся 6 занятий, они будут начинаться в 19:00. На них слушателям расскажут о маркетинговой стратегии H2H (human to human), В2В, ментальных моделях, О2О (online to offline), проведут практикумы, посвященные коммуникациям.

В конце курса участники получат сертификаты. Число слушателей не ограничено.