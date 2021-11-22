РИАМО - 22 ноя. Специалисты Мосгорнаследия готовят к демонтажу и реставрации мозаичное панно, которое украшает фасад старого здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи. Сейчас проводятся фотофиксация и маркировка блоков мозаики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание НИИДАР находится по адресу: улица 1-я Бухвостова, дом 12/11, корпус 53. Оно не является объектом культурного наследия. Сам институт съехал на другие площадки еще несколько лет назад, а старые строения уже не приспособлены для эксплуатации. Территории института планируется обновить.

О сохранении мозаичного панно попросили местные жители.

«Несмотря на то, что мозаика на фасаде НИИДАР является достаточно традиционной и типовой для советского времени, она дорога жителям и уже стала своеобразным символом района. Поэтому было принято решение сохранить панно», - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мозаика состоит из разноцветной смальты и натурального камня. Ее размер составляет 6,5 на 25 метров.