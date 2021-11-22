РИАМО - 22 ноя. Вечером в понедельник пробки на дорогах столицы могут составить 7-8 баллов из 10, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В 8 часов утра понедельника загруженность движения оценивается в 4 балла. Движение в центр осложнено на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте. Нормальный трафик отмечается на проспекте Маршала Жукова, Алтуфьевском шоссе, Кутузовском проспекте.

Утром пробки на дорогах города могут достигнуть 5-6 баллов, днем сохранится такая же плотность движения.

Вечером ситуация может ухудшиться до 7-8 баллов в том числе из-за дорожных работ на Волоколамском шоссе, МКАД, проспекте Мира, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.