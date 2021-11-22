РИАМО - 22 ноя. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует уйти от стандартной подачи физлицами декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Сейчас жители страны подают порядка 14 млн деклараций в год, сообщает РБК.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», - объяснил Егоров.

То, насколько удастся реализовать этот план, будет напрямую зависеть от доступа налоговиков к данным, по которым рассчитывается налог.

«Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но, чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем», - сказал Егоров.

Он добавил, что в будущем для вычетов не нужно будет сдавать декларации. Их планируется автоматизировать к 2024 году.