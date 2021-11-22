РИАМО - 22 ноя. В Москве работают свыше 3 тысяч промышленных предприятий. С 2010 года объем производства обрабатывающей промышленности в столице увеличился более чем в полтора раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 11 лет рост обрабатывающей промышленности города составил более чем 1,5 раза. При этом объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями города, увеличился почти в три раза – с 2 триллионов рублей до порядка 6 триллионов рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что наиболее уверенный рост обрабатывающая промышленность демонстрирует на протяжении последних трех лет: в 2018 году, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, производство увеличилось на 11%, в 2019 году — на 7,1%, а в 2020 году — на 16,4%.

При этом заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования – в 3,7 раза, готовых металлических изделий – в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения – в 4,1 раза. Также в четыре раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.