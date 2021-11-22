РИАМО - 22 ноя. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, жители России в среднем считают достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем в 2020 году, сообщает РБК.

При этом молодежь до 24 лет называла сумму в 35,8 тыс. рублей, а люди старше 45 лет – 45 тыс. рублей.

Самые высокие ожидания у москвичей - 48 тыс. рублей. В столице выросло на 4 п. п. число тех, кто рассчитывает жить на пенсию. Их, как и тех, кто планирует продолжать работать, по 25%.

Выросло число тех, кто готов жить на пенсию, и в других городах – в Санкт-Петербурге их уже 26%, в Кирове – 35%, в Волгограде – 32%.

В среднем показатель по стране составил 24%, планируют продолжать работать 28% респондентов, 14% рассчитывают на свои сбережения, 4% - на выплаты от негосударственных пенсионных фондов, 7% назвали другие источники дохода.