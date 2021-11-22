РИАМО - 22 ноя. Больше 20 лет спустя адмирал Вячеслав Попов, командовавший Северным флотом, назвал в качестве причины трагедии с атомной подлодкой «Курск» столкновение с субмариной НАТО. Имя второй подлодки известно «с вероятностью 90%», сообщает РИА Новости.

Трагедия с «Курском» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Подлодка затонула на глубине 108 метров. По официальной версии, причиной стали взрыв торпеды на борту и последующая детонация боеприпасов. Все 118 человек, находившихся в подлодке во время учений Северного флота, погибли.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», - заявил Попов.

Версия о второй подлодке прозвучала еще тогда же, в 2000 году. В документальном фильме Аркадия Мамонтова Вячеслав Попов уже озвучивал ее, но ни принадлежности, ни другой информации не дал.

Российские и иностранные СМИ сообщали, что в районе учений в тот период находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. На запрос министерства обороны РФ об их осмотре был получен отказ.