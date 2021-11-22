РИАМО - 22 ноя. В результате возгорания, произошедшего в столичном хостеле на Волгоградском проспекте, 3 человека получили травмы. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщает Федеральное агентство новостей.

К 0:57 огонь был ликвидирован. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек. По информации из открытых источников, ЧП произошло в трехэтажном хостеле «Луна».

С самого начала пожару присвоили второй уровень сложности, но в процессе он был повышен до третьего. Возгорание произошло на 1 этаже.

К тушению огня привлекли порядка 60 специалистов и 28 единиц техники. На это время перекрывалось движение по улице Новоостаповской. В настоящее время движение на участке восстановлено.