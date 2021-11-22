РИАМО - 22 ноя. В понедельник в Подмосковье и столице при облачной с прояснениями погоде местами пройдет снег и на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по Подмосковью - от минус 5 до 0 градусов.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Такая погода может отразиться на самочувствии и метеозависимых, и здоровых жителей региона. Особое внимание на здоровье следует обратить людям с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, особенно если они осложнены кислородной недостаточностью.