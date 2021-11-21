РИАМО - 21 ноя. Народная артистка России Нина Русланова умерла на 76-м году жизни, сообщил актер Станислав Садальский.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и ни к чему», - написал Садальский на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что актриса в последнее время болела.

Нина Русланова снялась в около 150 картинах, а также принимала участие в озвучивании мультфильмов.

Она запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!» и других. Артистка неоднократно получала премии и награды, в том числе премию «Чайка» за лучшую женскую роль в картине «Путем взаимной переписки» и Гран-при Академии искусств Франции.