РИАМО - 21 ноя. Центральную Россию, в том числе Московский регион, на следующей неделе ожидают самые морозные ночи с начала осени, ниже всего температура опустится в ночи на 23 и 24 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус 5 – минус 10, днем всего минус 1 – минус 6», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в ночь на 24 ноября воздух также может остыть до минус 10 градусов, осадков не прогнозируется.

«После полудня (24 ноября – ред.) на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики, из-за чего столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков 3-5 мм», - добавил синоптик.

Он предупредил, что ожидается усиление ветра, закружит слабая метель, а сугробы могут подрасти до 4-5 см. А во второй половине недели прогнозируются потепление до плюс 2 градусов и гололед.

«Наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь», - заключил специалист.

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