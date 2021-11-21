РИАМО - 21 ноя. В финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который состоялся в Турине, россиянин Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Счет составил 4:6 и 4:6 в пользу Зверева. Российский теннисист не смог защитить свой чемпионский титул.

При этом немецкий теннисист впервые за последние 6 матчей выиграл у россиянина.

Медведев в ближайшее время присоединится к российской сборной на Кубке Дэвиса. Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Испании.