РИАМО - 21 ноя. В составе качественных кукурузных хлопьев на первом месте должно стоять цельное зерно, а сахар - на одном из последних мест, сообщила врач-диетолог Наталья Нефедова.

«Кукурузные хлопья на завтрак не должны быть сладкими. Сладкие хлопья – неправильные. Если вы покупаете хорошие хлопья, то в их составе должно стоять первым пунктом цельное зерно», – сказала Нефедова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что сахар может быть в составе хлопьев, но он должен находиться в самом конце. Это значит, что в продуете его минимум.

Также полезные для организма кукурузные хлопья не должны содержать сухофруктов и орехов, так как их часто обволакивают сахаром.

«Лучше добавить орехи дома. Берите хорошие хлопья с содержанием клетчатки от 4 граммов и выше на 100 граммов продукта, а потом уже сами в них добавляйте ягоды, семечки, орехи и другое по вкусу», – посоветовала специалист.