РИАМО - 21 ноя. Игра между хоккейными командами ЦСКА и СКА завершилась со счетом 3:1, матч прошел в столице, сообщается в Twitter-аккаунте московского клуба.

Шайбы в ворота соперников забили спортсмены ЦСКА Сергей Плотников, Сергей Андронов и Михаил Григоренко. В составе СКА отличился Антон Бурдасов.

Сейчас в рейтинге КХЛ конференции «Запад» ЦСКА находится на втором месте, СКА- н а четвертом.

Хоккейные клубы также встречались на льду 2 недели назад. И в той игре победу одержала московская команда.