РИАМО - 21 ноя. Президент России Владимир Путин заявил, что более 50 млн жителей страны вакцинировались от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Глава государства в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в разных странах мира порядка 120 млн человек вакцинировались от инфекции.

Ранее российский лидер рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

В РФ зарегистрированы следующие вакцины от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

С начала пандемии в России зафиксировано 9 331 158 случаев заболевания, скончались 264 095 Covid-пациентов, выздоровели после болезни 8 024 930 человек.

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