РИАМО - 21 ноя. На 43-м году жизни умер актер и продюсер Михаил Зубов, причина его смерти не сообщается, передает Nation News.

Новость о кончине артиста сообщила его подруга в соцсети «ВКонтакте».

Информация о дате, времени и месте церемонии прощания пока неизвестна.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента и школу актерского мастерства «Артанде».

Российским зрителям артист известен по ролям в сериалах и кинофильмах «Тренер», «Воронины», «Ищейка», «Спасская».