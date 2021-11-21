РИАМО - 21 ноя. На 43-м году жизни умер актер и продюсер Михаил Зубов, причина его смерти не сообщается, передает Nation News.
Новость о кончине артиста сообщила его подруга в соцсети «ВКонтакте».
Информация о дате, времени и месте церемонии прощания пока неизвестна.
Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента и школу актерского мастерства «Артанде».
Российским зрителям артист известен по ролям в сериалах и кинофильмах «Тренер», «Воронины», «Ищейка», «Спасская».
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