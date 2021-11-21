РИАМО - 21 ноя. Вечером в воскресенье в аэропортах столицы и Московской области задержано и отменено 24 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 3 рейса задерживаются, отмен нет, в Домодедове 7 задержек и 2 отмены, в Шереметьеве 7 задержек и 2 отмены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен нет, но задерживаются 3 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.