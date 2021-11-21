РИАМО - 21 ноя. Врач-пульмонолог Владимир Шмелев отметил, что 9 из 10 курильщиков болеют хроническим бронхитом, хотя данное заболевание и не проявляется явно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Такой диагноз, как хронический бронхит, ставится пациентам со стажем курения, превышающим 6-7 лет. Именно в этот период возникает ощущение недостатка воздуха», - пояснил доктор.

Он подчеркнул, что если к надрывному кашлю еще добавляется одышка, то можно говорить о признаках хронического бронхита у человека. Если пациент продолжает курить, то может возникнуть обострение болезни.

Врач уточнил, что затем у курильщика может развиться эмфизема, которая характеризуется нехваткой кислорода, слабостью и одышкой. А поражение легких у курящего пациента ведет к сердечной недостаточности. Также возможно развитие рака легких.

Чтобы исключить данные заболевания и побочные эффекты от табакокурения, по словам Шмелева, человеку следует полностью отказаться от вредной привычки.

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