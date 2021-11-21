РИАМО - 21 ноя. На трассе А-107 в Дмитровском округе Московской области в результате дорожной аварии погиб ребенок, еще трое человек получили травмы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

«В 18:30 на трассе А-107 столкнулись грузовой автомобиль и легковой, в результате погиб ребенок 9 лет», — уточнили в пресс-службе.

На месте дорожной аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты выясняют причины произошедшего ДТП.​