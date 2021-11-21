РИАМО - 21 ноя. Спасатели Московского авиацентра в столичном районе Южное Бутово помогли пожилой женщине с инсультом, пациентку передали медикам, сообщает пресс-служба московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вызов поступил от дочери 72-летней москвички. Она сообщила спасателям, что ее мать порядка недели не выходит на связь, а попасть в квартиру она не смогла.

«По прибытии мы вскрыли дверь и обнаружили пожилую женщину с признаками инсульта на полу. Перенесли пострадавшую на диван и вызвали скорую помощь», - отметил старший дежурной смены, спасатель Сергей Мостяков.

Он добавил, что спасатели также помогли транспортировать пожилую женщину в машину скорой помощи.

Горожанам напомнили, что следует быть внимательными к своим пожилым родственникам и не оставлять их одних надолго.