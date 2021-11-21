РИАМО - 21 ноя. Президент страны Владимир Путин высказал желание быть добровольцем при проведении эксперимента по применению отечественной назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Такое пожелание российский лидер высказал в ходе встречи с заместителем главы Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная учреждением назальная вакцина от инфекции не имеет побочных эффектов. Действовать данный препарат будет около 6 месяцев.

Назальный способ введения вакцины от коронавируса в организм позволит не только достичь иммунитета от заболевания, но еще и защитить органы дыхания.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>