РИАМО - 22 ноя. Сегодня во всем мире отмечается семейный праздник – День сыновей, а в России – День психолога. Обе даты можно отметить в кафе в честь необычного Дня отогревания в кофейнях.

День сыновей

В мире дата этого неофициального праздника фиксированная – 22 ноября, в России его отмечают в третье воскресенье месяца. Праздник могут отмечать все мужчины, а также семьи, которые воспитывают мальчиков.

Есть много версий происхождения этого праздника, но официально ни одна не подтверждена. В частности, в Японии до Второй мировой войны в мае существовал День мальчиков, в Бразилии в октябре отмечают День детей, а в Якутии в апреле празднуют региональный День сыновей.

День психолога в России

Это праздник всех отечественных специалистов, которые работают в сфере психологии. Этот день в стране пока официально не утвержден, но отмечается с 2000 года. Дата приурочена к проведению учредительного съезда Российского психологического общества, который прошел 22 ноября 1994 года.

Этот день напоминает всем о важности профессии психолога. В честь праздника проводятся лекции, совещания и семинары.

День отогревания в кофейнях

Это загадочный праздник, история возникновения которого неизвестна. Но его очень приятно отмечать в уютной кофейне в ноябрьские холода.

Первая кофейня появилась в Турции, это произошло в районе 1500 года. В Англии кофе появился примерно через сто лет после этого события. Долгое время данный бодрящий напиток разрешалось пить только мужчинам.

Начала работать «дорога жизни» на Ладожском озере в годы ВОВ

Ровно 80 лет назад на Ладожском озере начала работать «дорога жизни», по которой доставляли продукты питания в блокадный Ленинград и эвакуировали оттуда людей. Блокада началась 8 сентября 1941 года. А 22 ноября 1941 года из города за продовольствием выехала автоколонна из 60 грузовиков.

«Дорога жизни» работала по март 1943 года, когда после прорыва блокады удалось восстановить железнодорожное сообщение Ленинграда с остальной страной.

День рождения русского лексикографа Владимира Даля

Владимир Даль родился в 1801 году в поселке Луганский в семье датчанина-лингвиста. Он закончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, а потом служил на флоте. Также он отучился в университете на медфакультете.

Подружившись с известными людьми своей эпохи - Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем и другими - Даль решил попробовать себя в литературе. Первую книгу «Русские сказки. Пяток первый» Даль написал в 1832 году. Она была запрещена.

Самые масштабные книги Даля - «Толковый словарь живого великорусского языка» и «Пословицы русского народа». Они увидели свет в 1861 году.

День рождения писателя Виктора Пелевина

В этом году российскому писателю исполняется 59 лет. Он родился в столице, поступил в Московский энергетический институт, но кандидатскую там не защитил. Также учился в Литературном институте, но его отчислили.

Первое произведение писателя - сказку «Колдун Игнат и люди» - опубликовали в 1989 году. А в начале 1990-х его сборник «Синий фонарь» наградили Малой Букеровской премией. Всемирную популярность Пелевину принесли произведения «Чапаев и пустота», «Generation П», «Empire V», «S.N.U.F.F.», «Любовь к трем цукербринам».​

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