РИАМО - 21 ноя. Металлические гаражи загорелись в столичном районе Северное Бутово, возгорание потушили, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Пожар случился вечером в воскресенье по адресу: улица Старбитцевская, 2. К месту ЧП выехали оперативные службы мегаполиса, в том числе спасатели городского авиацентра.

Сразу по прибытии спасатели выполнили тактическую вентиляцию, также они вскрыли соседние гаражи, чтобы проверить, не распространился ли огонь. Еще пожарным был обеспечен доступ к очагу возгорания.

Возгорание удалось быстро потушить, а также не допустить его распространения огня на соседние строения.