РИАМО - 21 ноя. Российский президент Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Глава государства в воскресенье сделал прививку отечественным препаратом «Спутник Лайт» по рекомендации специалистов.

Он отметил, что переносит повторную прививку от Covid-19 нормально.

«Спутник Лайт» — это «младший брат» отечественной вакцины «Спутник V». Принцип действия у данного препарата аналогичный: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. Эффективность вакцины составляет 79,4%.

Ранее этим же препаратом ревакцинировался мэр Москвы Сергей Собянин.

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