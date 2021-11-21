РИАМО - 21 ноя. Боец смешанного стиля (ММА) из России Иван Штырков считает, что победа Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном из США дает шанс отечественному спортсмену посоперничать с топовыми бойцами. Об этом сообщает Газета.ru.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 269 в Москве.

«Можно говорить, что соперник не топовый, но в любом случае, такая доминирующая победа не оставляет шансов думать, что было бы дальше. Неважно, топ ты или нет: когда тебя так уничтожают, не имеет значения, какого ты уровня», - сказал Штырков.

Он подчеркнул, что Емельяненко отлично справился с соперником, очень удивил поклонников боев.

«К нему вернулась скорость рук, которая всегда выделяла Федора в супертяжах. Хладнокровия у него всегда было не отнять, он очень здорово отработал поединок», - добавил боец.

Всего Емельяненко в своей карьере провел 47 боев. Из них 16 закончились нокаутом соперника.