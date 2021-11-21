РИАМО - 21 ноя. Житель подмосковного Солнечногорска, который устроил перестрелку с правоохранителями и был убит, раньше уже открывал стрельбу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, однако это всегда сходило ему с рук, сообщает «360».

Минувшей ночью пьяный 53-летний житель Солнечногорска, предположительно, убил свою мать и поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления. После злоумышленник пришел к дому жены и открыл стрельбу из ружья, требуя от женщины выйти к нему. По вызову на место прибыли полицейские и росгвардейцы, однако мужчина начал отстреливаться и был убит ответным огнем.

Как рассказал сосед стрелка Михаил, 53-летний мужчина после употребления алкоголя мог начать стрелять, но до ночной трагедии таких случаев не было давно. С женой, которой больше 60 лет и у которой есть свои дети, они расписались в феврале. У самого мужчины есть дочка. К домашним он нередко проявлял физическое насилие.

«У него единственная дочка, которую он все детство бил. <...> Он и ее гонял, и мать гонял, и всех жен, которые у него были, бил — никто не писал заяву. У него штук пять жен было, официальная третья наверное», — отметил сосед, добавив, что домашнего тирана никогда не забирали в полицию.

Горящий дом Михаил увидел за полночь, помочь матери стрелка уже не смогли.

«Никто на помощь не звал, мы пытались ее достать, но уже пламя было — мы ничего не могли сделать. Никто не отзывался», — рассказал сосед.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. После установления причины смерти матери злоумышленника специалисты дадут оценку его действиям в этой части.

Мужчина устроил перестрелку с сотрудниками полиции в Солнечногорске. ВИДЕО>>