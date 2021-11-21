РИАМО - 21 ноя. На Рождественском бульваре в столице начала работать фотовыставка, которая рассказывает о труде специалистов ГБУ «Гормост», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Рабочие этого предприятия каждый день следят за состоянием свыше 2 тыс. важнейших объектов инженерной инфраструктуры мегаполиса. Они проводят текущий и капремонт дорожно-мостовых сооружений, содержат в чистоте городские набережные, причалы и памятники, фонтаны, а еще поддерживают исправную работу систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей.

Также на выставке можно узнать, как проходила реставрация фонтанов на ВДНХ, как приводили в порядок причалы Северного речного вокзала, как ремонтировали Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

Фотовыставка будет работать на Рождественском бульваре до конца ноября.