РИАМО - 21 ноя. В столице работают две горячие линии для жителей с нарушениями слуха - «Говори руками» и call-центр Московской городской организации Всероссийского общества глухих. С начала года их услугами воспользовались свыше 4,2 тыс. раз, сообщает «Вечерняя Москва».

Директор ГБУ «Московские социальные центры» Елена Громова уточнила, что на этих горячих линиях принимают видеозвонки и сообщения в мессенджерах.

По ее словам, проект «Говори руками» был создан, чтобы облегчить жизнь неслышащих горожан во время пандемии Covid-19. Этот сервис запустили осенью прошлого года. Больше всего здесь востребована помощь в сурдопереводе, а еще в вызове врача на дом. 80% сообщений приходило через мессенджер WhatsApp.

Также в мегаполисе открыта горячая линия Московской городской организации Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ). Она, помимо прочего, помогает жителям столицы получить консультацию юриста, обратиться за помощью к психотерапевту или психологу.