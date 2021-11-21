РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Спортсмены из Подольска стали победителями и призерами соревнования «Усинская лыжня», которое прошло в Сыктывкаре, сообщается на странице спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска в соцсети Instagram.

В Сыктывкаре 20 и 21 ноября состоялись традиционные соревнования «Усинская лыжня», которые стали первым стартом в новом сезоне для подольских спортсменов. В первый день прошли гонки свободным стилем. На дистанции 8 км среди юношей 2004-2005 годов рождения подольские лыжники завоевали следующие места: 1 место - Вячеслав Мамичев, 2 место - Арсений Власов.

На дистанции 4 км среди девушек 2004-2005 годов рождения 1 место у Ирины Головатюк, 2 место у Екатерины Аксеновой. Среди девушек 2006-2007 годов рождения быстрее всех прошла дистанцию Софья Чапкина, 3 место завоевала Елизавета Гром.

Во второй день состоялись соревнования классическим стилем. Среди юношей 2004-2005 годов рождения турнир выиграл Арсений Власов, 2 место у Вячеслава Мамичева. Среди девушек первой стала Ирина Головатюк, 2 место - Екатерина Аксенова. Софья Чапкина показала третье время среди девушек 2006-2007 годов рождения.