РИАМО - 21 ноя. Согласно проекту федерального бюджета, в России до 2024 года прожиточный минимум для работающих жителей увеличится до 13 793 рублей, сообщает Nation News.

Депутаты Государственной Думы поддержали поправку президента Владимира Путина к проекту бюджета России до 2024 года. По ней в стране запланировано увеличить прожиточный минимум и все связанные с ним показатели.

Для пенсионеров прожиточный минимум вырастет до 10 882 рублей, для детей — до 12 274 рублей.

Повышение составит 8,6%, что должно превзойти значение годовой инфляции в РФ.