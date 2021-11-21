РИАМО - 21 ноя. Спасатели Московского авиацентра оказали помощь мужчине, рука которого застряла в приборной панели машины в ходе ремонта, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел днем в воскресенье в московском районе Южное Бутово.

«На Изюмской улице во дворе мужчина ремонтировал свой автомобиль. В какой-то момент его рука застряла в приборной панели. Около часа они с женой пытались ее достать, после чего уже обратились за помощью», - рассказал спасатель Сергей Мостяков.

Он добавил, что спасатели извлекли руку мужчины из приборной панели и обработали царапины. Дополнительная медпомощь ему не понадобилась.