РИАМО - 21 ноя. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что представителям России удалось договориться с агентством NASA о совместной миссии по изучению Венеры, передает «МИР 24».

Он уточнил, что до этого на планету высаживались только космические аппараты СССР, поэтому Венера считалась «русской».

До 2030 года РФ запланировала отправить к Венере космическую станцию. Комплекс для полета назвали «Венера-Д». Он будет состоять из орбитального и посадочного аппаратов. Станция будет изучать атмосферу планеты.

Вторая планета от Солнца никогда не была обитаемой. Даже в далекие времена условия на ней были неблагоприятными для появления океанов и зарождения жизни.

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