РИАМО - 21 ноя. Столичный ЦСКА и подмосковные «Химки» провели матч на стадионе «ВЭБ Арена», он завершился со счетом 0:0, сообщается на сайте московского клуба.

В ходе матча было показано 8 желтых карточек и одна красная.

По статистике подмосковный клуб 12 раз ударял по воротам соперника, а столичная команда только 4. Фолили на поле чаще также подмосковные спортсмены.

ЦСКА и «Химки» за все время сыграли 14 матчей. Из них столичный клуб победил в 10 играх, потерпел 1 поражение. Также 3 встречи завершились ничьей.